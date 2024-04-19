أمانة الباحة تسخّر إمكاناتها الآلية والبشرية لمواجهة آثار الأمطار

وأكدت جاهزية فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمدربة على مثل هذه الحالات، وانتهى تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار، مع التركيز على المواقع التي تشهد تجمعًا للمياه ومتابعتها بشكل مستمر وتكثيف الفرق والمعدات لإزالة تجمعات الأمطار باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقًا.