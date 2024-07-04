بـ 50 ورشة عمل و60 اجتماعًا.. اختتام النسخة الثانية من برنامج مسرعة الأمن السيبراني

واستعرضت الشركات المحلية الناشئة المنضمة إلى المسرعة وهي: (جلاس هوب، وسوليد رانج، وسايبر إكس، وأموال، وسايبراتي، وكوانتوم، ودرعك، وسايبركيف، وميدل سوليوشن) خلال حفل اختتام البرنامج؛ منتجاتها الإبداعية وحلولها المبتكرة لمواجهة التحديات السيبرانية أمام مجموعة من المهتمين بالاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، من خلال عروض تعريفية قدمتها الشركات الناشئة عن حلولها السيبرانية المبتكرة، كما تطرقت إلى دور المسرّعة في تطوير أعمالها خلال مرحلة نمو منتجاتها وتوسع أنشطتها، والوصول إلى العملاء وتحليل المنافسين، والأساليب الحديثة في التسويق، وإستراتيجيات التعامل المالي بين الشركات، وجذب العملاء والمستثمرين.