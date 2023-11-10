رئيس كينيا: القمةُ السعودية الأفريقية دليلٌ على عمق العلاقات التاريخية

واستعرض رئيسُ جمهورية كينيا تاريخَ التجارة والعلاقات السعودية الأفريقية، مشيرًا إلى ما تتمتّع به الدول الأفريقية من إمكانات بشرية شبابية، وتنافسية اقتصادية في الطاقة المتجددة؛ لما تملكه أفريقيا ممّا يقدر بـ"40%" من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الهيدروجينية والطاقة المتجددة؛ مما يتيح استخدامَها في تمكين التنمية والحفاظ على مصادر الطاقة مستقبلًا، وفتح سوق للتجارة الأفريقية.