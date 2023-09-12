"جلود" يرأس جمعية الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.. والرياض تواصل تحطيم الأرقام القياسية

جذب المدرب المكسيكي أسلو لوبيز الحاضرين بارتدائه الشماغ السعودي طوال الوقت الذي يوجد به في مدرجات وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. وتوقف عدد من الجماهير عند لوبيز وقاموا بالتصوير معه، والذي أشار إلى أنه أعجب كثيرًا بالشماغ بعد أن شاهده بالمطار أثناء استقبالهم بعد الوصول إلى الرياض وقال: "بعد يومين توجهت إلى أحد الأسواق القريبة من الفندق وقمت بشراء الشماغ بسعر 80 ريالاً حيث وجدت صعوبة في ارتدائه بالشكل الصحيح".