"جلود" يرأس جمعية الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.. والرياض تواصل تحطيم الأرقام القياسية

ترأس رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال السيد محمد جلود صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال الذي أُقيم على هامش بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، بحضور 150 عضوًا كأكبر اجتماع في تاريخ اجتماعات الاتحاد من حيث عدد الحضور وذلك في فندق الإنتركونتيننتال بمدينة الرياض.
واستعرض الاجتماع الذي امتد إلى سبع ساعات تقرير الأمين العام للاتحاد وتقارير اللجان المالية ومكافحة المنشطات والفنية والطبية والتدريب وبرامج التعلم والتنمية والرياضيين والخطة الاستراتيجية والتسويق.
وناقش الاجتماع، القانون الجديد للاتحاد، والتعديلات الجديدة في اللائحة، ومقترح المكتب التنفيذي بالاتحاد، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ومستجدات بطولتي العالم للناشئين في إسبانيا والشباب في البيرو وكأس العالم في تايلند وبطولة العالم في البحرين.
أُقيمت مساء اليوم منافستان في البطولة العالمية بمشاركة 16 رباعًا ورباعة، حيث شارك في منافسات مجموعة (C) لوزن 71 كجم 10 رباعات، فيما شارك 6 رباعين في وزن 96 كجم لمجموعة (C).
تُقام غدًا الأربعاء 6 منافسات في بطولة العالم لرفع الأثقال، تبدأ عند الساعة 9.00 صباحًا بوزن 102 كجم فئة D (رجال) بمشاركة 18 رباعًا، تليها عند الساعة 11.30 صباحًا منافسات وزن 71 كجم فئة B (سيدات) بمشاركة 11 رباعة.
وتنطلق عند الساعة 2.30 ظهرًا منافسات وزن 96 كجم فئة B (رجال) بمشاركة 12 رباعًا، تليها عند الساعة 4.30 عصرًا منافسات وزن 96 كجم فئة A (رجال) بمشاركة 11 رباعًا، وتنطلق عند الساعة 7.00 مساء منافسات وزن 71 كجم فئة A (سيدات) بمشاركة 10 رباعات، على أن تختتم منافسات الغد بمسابقة وزن 102 كجم فئة C (رجال) بمشاركة 11 رباعًا.
سجلت بطولة الرياض العالمية، تحطيم ستة أرقام قياسية في تاريخ بطولات العالم لرفع الأثقال منذ أول نسخة أُقيمت عام 1891م.
أول هذه الأرقام التي تحطمت، هو عدد اللاعبين واللاعبات والدول المشاركين في البطولة والذين بلغ عددهم 719 لاعبًا ولاعبة مثلوا 153 دولة من أصل 160 دولة وبمجموع 2500 رياضي.
ثاني وثالث الأرقام القياسية التي سُجلت في البطولة، كان بوساطة الرباعة الصينية "جيانج هو هي هوما" التي حققت ذهبية النتر في وزن 49 كجم برفعها 120 كجم، ومجموع 215 نقطة.
وأضاف الرباع الأمريكي "موريس هامبتون" رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لسجل البطولة وذلك عندما رفع وزن 168 كجم في فئة النتر لوزن 61 كجم تحت 20 عامًا.
وتحققت خامس الأرقام القياسية في البطولة، عبر التايلندي "ويشوما ويرافون" برفعه 195 كجم في منافسات النتر لوزن 73 كجم محققًا على إثرها الميدالية الذهبية.
ومن اللحظات التاريخية الخالدة التي تحققت بالبطولة، عندما حققت دولة مدغشقر أول ثلاث ميداليات في تاريخ مشاركاتها الرياضية بوساطة رباعاتها "روزانا رانلدفياريسون التي خطفت ثلاث ميداليات فضية في منافسات وزن 45 كجم.
وفرت اللجنة المنظمة للبطولة 50 حافلة و25 سيارة صغيرة لنقل المسؤولين واللجان العاملة في البطولة بين الفنادق والصالة التي تحتضن المنافسات والتدريبات حيث وضعت شعارات وألوان البطولة على كل حافلة.
جذب المدرب المكسيكي أسلو لوبيز الحاضرين بارتدائه الشماغ السعودي طوال الوقت الذي يوجد به في مدرجات وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. وتوقف عدد من الجماهير عند لوبيز وقاموا بالتصوير معه، والذي أشار إلى أنه أعجب كثيرًا بالشماغ بعد أن شاهده بالمطار أثناء استقبالهم بعد الوصول إلى الرياض وقال: "بعد يومين توجهت إلى أحد الأسواق القريبة من الفندق وقمت بشراء الشماغ بسعر 80 ريالاً حيث وجدت صعوبة في ارتدائه بالشكل الصحيح".
وزاد: "قبل مغادرتي السعودية سأشتري كميات إضافية من أجل إهدائها إلى أولادي وأصدقائي في المكسيك الذين طلبوها بعد أن شاهدوا صوري في الانستغرام".
يواصل ممثلو المنتخب السعودي لرفع الأثقال، استعداداتهم اليومية للمشاركة في منافسات البطولة تباعًا من يوم بعد غدٍ الخميس وحتى يوم الأحد حيث ختام البطولة.
وتوجد الرباعة ليان القرشي استعداداتها للمشاركة في منافسات مجموعة (C) وزن 76 كجم عند التاسعة من صباح يوم الخميس.
وفي اليوم نفسه، تشارك زميلتها نجود خرمي في منافسات مجموعة (C) لوزن 81 كجم عند التاسعة والنصف مساءً.
وتختتم رنا الحربي مشاركة السعوديات في البطولة، عندما توجد في منافسات مجموعة (C) لوزن فوق 87 كجم وذلك عند التاسعة والنصف من صباح يوم السبت المقبل.
وفي اليوم نفسه، يوجد زميلها الرباع علي آل خزعل في منافسات مجموعة (B) لوزن 109 كجم عند الثانية والنصف ظهرًا.
ويختتم الرباع حسن آل راضي، مشاركة ممثلي المملكة في اليوم الختامي للبطولة يوم الأحد، بوجوده في منافسات مجموعة (D) لوزن فوق 109 كجم عند التاسعة صباحًا.