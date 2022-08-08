قبل أن تشتري ثلاجة أو مجمّداً.. هنا وصايا "لتبقى" والتصنيفات الـ 6

ويدعو "لتبقى" عملاء الأجهزة المنزلية، إلى تحميل تطبيق "تأكد"، واستخدامه للتأكد من المعلومات والبيانات الموجودة في بطاقة كفاءة الطاقة؛ حيث تضم البطاقة تعريفاً بالعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبّقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وشعار الهيئة الجديد، ورمز (QR)، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.