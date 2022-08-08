قبل أن تشتري ثلاجة أو مجمّداً.. هنا وصايا "لتبقى" والتصنيفات الـ 6

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، العملاء، باختيار فئات الثلاجات والمجمّدات التي تناسب احتياجاتهم الفعلية، داعية الراغبين في شرائها من المعارض والأسواق، إلى الإلمام الكافي بمضمون بطاقات كفاءة الطاقة الملصقة عليها، قبل اتخاذ قرار الشراء.
وقالت "لتبقى": "اختيار ثلاجات أو مجمّدات تفوق هذه الاحتياجات، يعزّز من هدر الطاقة، ويقلّص من درجة الاستفادة القصوى من تلك الأجهزة".
وأضافت: "الثلاجات أوالمجمّدات الكبيرة في الحجم، أو التي تتميّز بإمكانات فنية عالية، تستهلك طاقة كهربائية أعلى، وينبغي أن يحدّد العميل حاجته أو حاجة أسرته من تلك الأجهزة قبل أن يُقدم على شرائها، الأمر الذي يجعله يختار الجهاز المناسب له".
ونصحت الحملة المواطن والمقيم، بأن يقع اختيارهم على فئات الثلاجات والمجمّدات المرشدة للطاقة، وفقاً لتصنيفات بطاقة كفاءة الطاقة.
ويتم تصنيف الثلاجات والمجمّدات من حيث استهلاك الوقود، إلى ستة تصنيفات، ولكل تصنيف لون يميزه على التصنيفات الأخرى، وهي "ممتاز، جيد جداً، جيد" حيث تتخذ اللون الأخضر بثلاث درجات متفاوتة، ومتوسط "الأصفر"، وسيئ "البرتقالي"، وأخيراً تصنيف سيئ جداً "الأحمر".
ويدعو "لتبقى" عملاء الأجهزة المنزلية، إلى تحميل تطبيق "تأكد"، واستخدامه للتأكد من المعلومات والبيانات الموجودة في بطاقة كفاءة الطاقة؛ حيث تضم البطاقة تعريفاً بالعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبّقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وشعار الهيئة الجديد، ورمز (QR)، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.