اجتماع عربي مشترك لوزارات الصحة والمالية لمتابعة تنفيذ "الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة"

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تعطي الأولوية لدور وزارات الصحة في ضمان فعالية وكفاءة الأموال العامة من خلال تعزيز سياسات الإنفاق لإفساح المجال لنفقات صحية جديدة، لافتة الانتباه إلى أن هناك إجماعًا متزايدًا بين صانعي السياسات على مستوى العالم على أن التمويل العام أساسي لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وأن أحد الجوانب الرئيسية للميزانيات الصديقة للصحة هو طريقة إدارة هذه الموارد العامة.