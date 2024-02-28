نائب أمير مكة يتفقّد مشروعات محافظة جدة

زار نائبُ أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، محافظةَ جدة، في ختام جولاته التفقدية على محافظات المنطقة.
وترأّس الأميرُ "سعود" اجتماعَ المجلس المحلي في جدّة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس؛ لاستعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية والمتعثرة منها، ومناقشة سُبل تسريع العمل فيها.
ويبلغ عددُ المشروعات 1298، والمنجزة منها 376 مشروعًا، وجار تنفيذ 249 مشروعًا، بينما تتضمّن المشروعات المستقبلية المستهدفة 673 مشروعًا.
ودشّن الأميرُ سعود بن مشعل 127 مشروعًا تنمويًّا في المحافظة، شملت مشروعات أمانة جدة التنموية التي بلغ عددها 86 مشروعًا، وتضمّن عددًا من أعمال: البنى التحتية والسفلتة والإنارة وصيانة الحدائق والمرافق العامة، وتنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء حدائق وساحات بلدية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتحسين المسارات السياحية بجدة التاريخية، وتطوير مداخل مدينة جدة.
وذلك إضافة إلى تطوير الواجهة البحرية بأبحر، وتطوير حديقة الأمير ماجد، و6 مشاريع بجامعة الملك عبدالعزيز تمثّلت في: إنشاء مبان، وتشييد كليات لتخصصات جديدة، وعشرة مشروعات نفذتها شركة مطارات جدة اشتملت على تحسينات الصالة رقم "1"، ومشروع البوابات الإلكترونية لتصعيد الركاب، وتطوير صالات التأشيرة عند الوصول، وتطوير مداخل الصالة الشمالية، ومشروعات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة؛ حيث تمّ تنفيذ 15 مشروعًا تعليميًّا، تضمّنت تشييد 20 مبنى مدرسيًّا، يستوعب أكثر من "16320" طالبًا وطالبةً، وعملية تأهيل وترميم لـ71 مبنى.
كما دشّن نائبُ أمير مكة مشروعَ مبنى الهلال الأحمر والإسعاف الجوي.
عقب ذلك شهد نائبُ أمير منطقة مكة توقيعَ عدد من مذكرات التفاهم بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وجامعة جدة.
وتهدف إلى التعاون في مجال التعليم والتدريب وتنظيم الدورات والندوات العلمية وورش العمل والفعاليات والأنشطة التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وإعداد البحوث والدراسات العلمية فيما يتعلّق بمجال البيئة، وتشجيع الطلاب للالتحاق بالمسارات التعليمية البيئية.
كما شهد نائبُ أمير مكة توقيعَ اتفاقية في مجال تطوير الأعمال المشتركة بين جامعة جدة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ لتعزيز التنمية العمرانية والأكاديمية من خلال السعي للمساهمة في تطوير مشروعات مبتكرة تلبّي احتياجات المجتمع، وتدعم أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص تعليمية وبحثية تخدم الطلاب والمجتمع.
وشهد نائبُ أمير مكة توقيعَ مذكرة تفاهم ثلاثية بين فرعَي وزارة الرياضة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وجامعة جدة.
وتهدف إلى بحث التعاون المشترك بينهم؛ لتحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ وتبادل المعلومات بين الأطراف؛ للمساهمة في مجال التوطين للكوادر الوطنية في القطاع الرياضي بالمنطقة؛ مما يسهم في مواكبة رؤية المملكة 2030م، والاستفادة من خدمات الأطراف.
وذلك إضافة إلى مذكرة تفاهم بين تعليم جدة، وجامعة الملك عبدالعزيز؛ لدعم وتشجيع الإبداع والابتكار في تنفيذ الأبحاث والمبادرات والبرامج والأنشطة لدى الطلبة، من خلال عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات المرتبطة بالنواحي التعليمية والنفسية والتربوية على مستوى الإدارة العامة للتعليم.