نائب أمير مكة يتفقّد مشروعات محافظة جدة

وذلك إضافة إلى تطوير الواجهة البحرية بأبحر، وتطوير حديقة الأمير ماجد، و6 مشاريع بجامعة الملك عبدالعزيز تمثّلت في: إنشاء مبان، وتشييد كليات لتخصصات جديدة، وعشرة مشروعات نفذتها شركة مطارات جدة اشتملت على تحسينات الصالة رقم "1"، ومشروع البوابات الإلكترونية لتصعيد الركاب، وتطوير صالات التأشيرة عند الوصول، وتطوير مداخل الصالة الشمالية، ومشروعات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة؛ حيث تمّ تنفيذ 15 مشروعًا تعليميًّا، تضمّنت تشييد 20 مبنى مدرسيًّا، يستوعب أكثر من "16320" طالبًا وطالبةً، وعملية تأهيل وترميم لـ71 مبنى.