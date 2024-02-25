"المشيطي": استثمارات تفوق 6 مليارات ريال لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي حتى 2030

بدورهم كشف متحدثون من عدة جهات حكومية في الجلسة الحوارية الأولى للمنتدى حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع البيئة، حيث أوضح مستشار وزير الاستثمار سعود الساعاتي في الجلسة الافتتاحية أن العائد من الاستثمارات غير التقليدية على مدى الـ 10 سنوات القادمة سيكون أكثر بكثير من الاستثمارات التقليدية، داعياً رجال الأعمال إلى الاهتمام بالمشاريع ذات العلاقة بالأراضي الخضراء وغيرها من المشاريع الاستثمارية في القطاع البيئي.