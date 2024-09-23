من اليوم وحتى الجمعة.. "الدفاع المدني" ينبّه: حالة ممطرة على عدة مناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبل.