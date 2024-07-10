"السلامة المهنية": 6 أدوار للمنشآت في تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

عرّف المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بدور المنشآت في تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.
وأوضح المجلس أن المنشآت عليها توعية العاملين بأهمية الامتثال للقرار، وتنظيم ساعات العمل، وتوفير البيئة الملائمة والإجراءات الوقائية اللازمة، ومراقبة العاملين ومتابعتهم؛ للتأكد من اتباعهم للإرشادات.
كما تشمل أدوار المنشآت، التعاونَ مع الجهات المعنية بتطبيق القرار، وتوفير أماكن للاستراحة.
ودعا المجلس إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وكذلك الدليل الاسترشادي للوقاية من آثار العمل في الأماكن الحارة.