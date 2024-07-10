"السلامة المهنية": 6 أدوار للمنشآت في تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

ودعا المجلس إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وكذلك الدليل الاسترشادي للوقاية من آثار العمل في الأماكن الحارة.