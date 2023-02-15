"سلطان بن سلمان" يرحب بإعلان المملكة أسماء المرشحين لريادة الفضاء

رحّب الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بإعلان المملكة أسماء المرشحين لريادة الفضاء عبر المهمة العلمية لمحطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من عام 2023 والمهام اللاحقة إن شاء الله.
وتمنى لرواد فضاء المستقبل كل التوفيق في مهمتهم الكبيرة مشيداً بمؤهلاتهم العالية في الطيران والعلوم والأبحاث، ومؤكداً أن المبادرة إن شاء الله ستضاف إلى إنجازات الوطن المهمة في مختلف المجالات في ظل الحرص الكبير من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما ثمّن الدور الكبير الذي قامت به منظومة وبرامج الفضاء ضمن رؤية 2030 بدءاً من المجلس الأعلى للفضاء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحضور المملكة المتقدم في قطاع الفضاء كأول دولة عربية إسلامية حازت هذا السبق.
كذلك أشاد بدور "كافة القطاعات التي عملت وستعمل للتهيئة لهذه المهمة، ومن بينها وزارة الدفاع التي أعتز بالانتماء لها في وقت سابق من خلال عملي في القوات الجوية الملكية السعودية وما شهدته من تطوير على أعلى المستويات".
وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن ثقته في المرشحين جميعا متمنيا لهم التوفيق.