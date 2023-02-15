"سلطان بن سلمان" يرحب بإعلان المملكة أسماء المرشحين لريادة الفضاء

وتمنى لرواد فضاء المستقبل كل التوفيق في مهمتهم الكبيرة مشيداً بمؤهلاتهم العالية في الطيران والعلوم والأبحاث، ومؤكداً أن المبادرة إن شاء الله ستضاف إلى إنجازات الوطن المهمة في مختلف المجالات في ظل الحرص الكبير من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.