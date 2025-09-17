انطلاق المؤتمر الوطني الأول للأورام 2025 بكلية محمد المانع للعلوم الطبية

كما شارك في جلسات المؤتمر نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم البروفيسور الدكتور باهر الدمنهوري نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في مستشفيات المانع، والدكتورة ريم البيش رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، حيث أكدوا في كلماتهم على أهمية البحث العلمي والتعاون الأكاديمي في مواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة السرطان.