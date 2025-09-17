انطلاق المؤتمر الوطني الأول للأورام 2025 بكلية محمد المانع للعلوم الطبية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وتشريف سعادة الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان، محافظ محافظة الخبر، انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الأول للأورام 2025 بكلية محمد المانع للعلوم الطبية، بمشاركة واسعة من الأطباء والاستشاريين والباحثين المتخصصين في مجال الأورام.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات في تشخيص وعلاج الأورام، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمختصين، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان في المملكة.
وقد شهدت فعاليات المؤتمر تكريم كلية محمد المانع للعلوم الطبية تقديراً لدورها البارز في استضافة الحدث ودعم رسالته العلمية، إلى جانب تكريم عدد من المؤسسات والشركات الداعمة مثل شركة فيليبس، فوجي فيلم، يونايتد إيميجنغ، وسبكترو فارما، التي أسهمت في إنجاح الفعاليات ودعم التطور التقني في مجال تشخيص وعلاج الأورام.
كما شارك في جلسات المؤتمر نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم البروفيسور الدكتور باهر الدمنهوري نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في مستشفيات المانع، والدكتورة ريم البيش رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، حيث أكدوا في كلماتهم على أهمية البحث العلمي والتعاون الأكاديمي في مواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة السرطان.
وشهد مركز الأورام في مستشفيات المانع حضوراً مميزاً، حيث برز من خلال مشاركته العلمية في المؤتمر، مؤكداً مكانته كمركز رائد في تشخيص وعلاج السرطان على مستوى المملكة.
ويعد المؤتمر الوطني للأورام 2025 منصة رائدة جمعت بين صناع القرار، الأطباء، الباحثين، وشركاء القطاع الصحي، بما يعزز العمل التكاملي لمواجهة مرض السرطان، ويكرّس دور المملكة الريادي في دعم البحث العلمي والرعاية الصحية الشاملة.