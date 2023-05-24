صاعقة رعدية تضرب سطح منزل في "قيم الطائف" وتلحق أضراراً بمركبة

نجا مواطنٌ وأسرته بحي القيم الأعلى- شمال محافظة الطائف، من صاعقة برقٍ ضربت سطحَ منزلهم.
وتسبَّبت الصاعقة في سقوط جزءٍ من زوايا سطح المنزل وحدوث أضرارٍ بمركبة رب الأسرة.
جاءت تلك الواقعة بالتزامن مع الزوابع الرعدية والأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.
وقال المواطن بدر الحارثي؛ لـ"سبق"، إنه فُوجئ أمس بصوت الصاعقة على منزله وكان وقتها نائماً واستيقظ من قوة الصوت.
وأضاف: حين اكتشاف الأمر شاهدت جزءاً من سطح المنزل قد سقط على سيارتي وتسبّب في تهشم زجاج المركبة والمرآة الجانبية، ولم يُصب أحدٌ من سكان المنزل الواقع بحي القيم الأعلى بأذى.
وكانت محافظة الطائف وبعض المراكز التابعة لها قد شهدت خلال اليومين الماضيين هطولَ أمطارٍ متفرقة تراوحت بين متوسطة وغزيرة وكانت مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد.