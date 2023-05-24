صاعقة رعدية تضرب سطح منزل في "قيم الطائف" وتلحق أضراراً بمركبة

وأضاف: حين اكتشاف الأمر شاهدت جزءاً من سطح المنزل قد سقط على سيارتي وتسبّب في تهشم زجاج المركبة والمرآة الجانبية، ولم يُصب أحدٌ من سكان المنزل الواقع بحي القيم الأعلى بأذى.