جامعة الملك خالد تحصد المركز الثاني بين الجامعات السعودية بمؤشر جودة البيانات الوظيفية

حصدت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية المركز الثاني بين الجامعات السعودية في مؤشر جودة البيانات الوظيفية للعام 2023، وذلك وفقًا للتقرير الصادر أمس الثلاثاء عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء".
وتفصيلاً، أوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة محمد بن شايع النهاري أن الجامعة تميّزت بنتيجة عالية ومستوى نضج متقدم في جودة البيانات الوظيفية، ضمن 29 جامعة حكومية من مجموعة التعليم شاركت في القياس، حيث حصلت الجامعة على 386.06 نقطة من أصل 400.
وأبان "النهاري" أن المؤشر يقيس جودة بيانات موظفي الجهات الحكومية من خلال قياس نسبة الربط الإلكتروني للجهة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوفير البيانات الوظيفية، وقياس الالتزام بتحديث بيانات الموظفين التاريخية والحالية، وتوثيق عمليات الموارد البشرية والمتعلقة بالمجموعات الوظيفية، ومراجعة الميزانية المتعلقة بالكوادر الوظيفية واعتمادها.
ويهدف مؤشر جودة البيانات الوظيفية إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الأعمال من خلال تطبيق معايير حوكمة لوائح الموارد البشرية في الجهات الحكومية، ورفع مستوى جودة البيانات الوظيفية في الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الأعمال في خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المقدمة للجهات الحكومية، والامتثال لمتطلبات قياس جودة البيانات الوظيفية في الجهات الحكومية، ودعم صناعة القرار بتوفير أبعاد جديدة للبيانات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
يُذكر أن الجامعة حصلت أيضًا على المركز الثاني بين الجامعات السعودية في مؤشر جودة البيانات الوظيفية للعام 2022، لتحافظ على المركز ذاته خلال العام 2023.