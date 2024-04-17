جامعة الملك خالد تحصد المركز الثاني بين الجامعات السعودية بمؤشر جودة البيانات الوظيفية

ويهدف مؤشر جودة البيانات الوظيفية إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الأعمال من خلال تطبيق معايير حوكمة لوائح الموارد البشرية في الجهات الحكومية، ورفع مستوى جودة البيانات الوظيفية في الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الأعمال في خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المقدمة للجهات الحكومية، والامتثال لمتطلبات قياس جودة البيانات الوظيفية في الجهات الحكومية، ودعم صناعة القرار بتوفير أبعاد جديدة للبيانات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.