أمانة تبوك تنفّذ فرضية للاستجابة والتعافي من مخاطر السيول استعدادًا لموسم الأمطار

نفّذت أمانة منطقة تبوك ممثلةً في الإدارة العامة للطوارئ والأزمات بوكالة الخدمات فرضية ميدانية بعنوان “إجراءات الاستجابة والتعافي من خطر السيول والفيضانات والإيواء والإغاثة الإنسانية”، وذلك ضمن برامجها التدريبية وخططها الاستباقية لرفع جاهزية الكوادر والمعدات استعدادًا لموسم الأمطار القادم.
وأوضحت الأمانة أن الفرضية نُفِّذت في وادي أبو نشيفة، حيث جرى خلالها محاكاة انسداد في مسار وقنوات تصريف مياه الأمطار، مما أدى إلى تجمع المياه في الموقع، وتم على إثر ذلك تفعيل خطة الاستجابة الفورية وقياس سرعة التدخل الميداني باستخدام الآليات والمعدات والكوادر البشرية لمعالجة الحالة في وقت قياسي.
وبيّنت الأمانة أن تنفيذ هذه الفرضية يأتي في إطار رفع مستوى الجاهزية التشغيلية وتعزيز كفاءة خطط الطوارئ والتدخل السريع، إضافةً إلى تدريب المشاركين على تطبيق الإجراءات الصحيحة في التعامل مع السيول والفيضانات، إلى جانب رصد نقاط التحسين وتلافي أوجه القصور بما يسهم في الحد من مخاطر السيول والتقلبات الجوية المحتملة لضمان استجابة سريعة وفعّالة أثناء الأزمات.
وتضمّن سيناريو الفرضية عرضًا متكاملًا للمعدات والآليات والفرق الميدانية المشاركة من مختلف إدارات الأمانة والجهات الحكومية ذات العلاقة، في نموذج يعكس التكامل والتنسيق المبكر بين الجهات لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.
وشملت الجهات المشاركة في الفرضية الدفاع المدني، والشرطة، والمرور، وفرع وزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة النقل والخدمات اللوجستية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
وأكدت أمانة منطقة تبوك من جانبها جاهزية مركز الطوارئ والأزمات بوكالة الخدمات وجميع الفرق الميدانية للتعامل مع الحالات المطرية والطوارئ الأخرى، مشيرةً إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات، ورفع مستوى الاستجابة الميدانية، وضمان سرعة التدخل لمعالجة الحالات الطارئة في حينها.