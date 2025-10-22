أمانة تبوك تنفّذ فرضية للاستجابة والتعافي من مخاطر السيول استعدادًا لموسم الأمطار

وأوضحت الأمانة أن الفرضية نُفِّذت في وادي أبو نشيفة، حيث جرى خلالها محاكاة انسداد في مسار وقنوات تصريف مياه الأمطار، مما أدى إلى تجمع المياه في الموقع، وتم على إثر ذلك تفعيل خطة الاستجابة الفورية وقياس سرعة التدخل الميداني باستخدام الآليات والمعدات والكوادر البشرية لمعالجة الحالة في وقت قياسي.