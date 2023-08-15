تواجد لافت لمنتجي الصقور المحليين في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

يذكر أن مزارع إنتاج الصقور السعودية لفتت الأنظار عبر توسع مشاركتها في النسخة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، التي توفر للصقارين والمهتمين، مئات الصقور من نخبة السلالات، في حدث هو الأضخم من نوعه في المنطقة، ويوفر سوقًا موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، ويحافظ على تراث وتقاليد الصقارة وتعزيزها على مستوى المملكة، كما يدعم مزارع الإنتاج، سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.