مبادرة متفردة لتطوير المحتوى العربي لأجهزة "أليكسا" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

نجح القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية بتطوير التقنيات المتطورة لخدمة ذوي الإعاقة وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث دشنت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة أمازون الشرق الأوسط، مبادرة تطوير المحتوى العربي لأجهزة أليكسا في مجال التأهيل، التي تم تطويرها ومواءمتها مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة بجهود مشتركة بين شركة أمازون والجمعية.
وتفصيلاً، شهد التدشين المدير العام لـ"أليكسا" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي إريك كينغ، والمدير الإقليمي لقسم الابتكار والخدمات الجديدة في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور أمين فطاني، ومدير عام القسائم التعليمية بوزارة التعليم ياسر بخاري، ومشرف عموم القياس والتشخيص بالإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة هند الوطبان.
واصطحب المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي الوفد في جولة بمركز الجمعية في الرياض وتجربة أجهزة (أليكسا) بأقسام المركز العلاجية والتأهيلية والتعليمية، كما استمع إلى شرح حول برامج الرعاية والتأهيل والخدمات التعليمية التي تقدمها الجمعية للأطفال، وطرق استفادة الاختصاصيات وذوي الإعاقة من أجهزة أليكسا.
وأعرب "كينغ" في ختام زيارته عن سعادته بما تقدمه تقنية "أليكسا" من تأثير إيجابي في حياة الأطفال، مشيرًا إلى أنه يتطلع للمزيد من الشراكة المستمرة مع الجمعية.
ومن جانب آخر قدّم المدير التنفيذي للجمعية الشكر والتقدير لأمازون الشرق الأوسط على مبادرتها التي من شأنها أن تُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة.
ويستهدف البرنامج تحويل فصول الجمعية إلى ذكية من خلال توزيع عدد (28) جهاز أليكسا على الفصول التعليمية والقاعات التأهيلية، حيث تم إجراء عدة تجارب على طرق تشغيلها وآلية عملها لتحقيق أقصى استفادة لذوي الإعاقة والاختصاصيين والاختصاصيات.