مبادرة متفردة لتطوير المحتوى العربي لأجهزة "أليكسا" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

نجح القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية بتطوير التقنيات المتطورة لخدمة ذوي الإعاقة وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث دشنت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة أمازون الشرق الأوسط، مبادرة تطوير المحتوى العربي لأجهزة أليكسا في مجال التأهيل، التي تم تطويرها ومواءمتها مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة بجهود مشتركة بين شركة أمازون والجمعية.