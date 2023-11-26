أنظمة وتدابير وألعاب حركية.. فعالية توعوية لـ 100 طفل تنظّمها "حقوق الإنسان"

بدورها، قدّمت جمعية "إنسان" شكرها لهيئة حقوق الإنسان على هذه المبادرة المجتمعية واختيارها أطفال إنسان؛ لتثقيفهم بحقوقهم التي كفلتها لهم الدولة، وتعزيز وحماية هذه الحقوق التي تأتي انطلاقاً من توجّه المملكة في توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وكفل النظام لجميع الأفراد الرعاية والحماية الشاملة، حيث اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل وتعزيزها وسن الأنظمة حيالها.