"عنان العقارية" تبدأ بتطوير وتسويق مخطط الغد السكني التعليمي بالمدينة المنورة

تستعد عنان العقارية، لتطوير وتسويق مخطط الغد السكني في المدينة المنورة، والواقع على طريق الملك خالد بمساحة إجمالية ٤٢٩٥٨٠ مترًا مربعًا، ليكون من ضمن مشاريع الشركة في منطقة المدينة المنورة، والتي بدأت في التطور العقاري بحكم مكانتها وموقعها الاستراتيجي، وتعتبر واجهة لزوار المسجد النبوي، كما أنها تعتبر واجهة دينية وتعليمية وحضارية للمنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة عنان العقارية، الأستاذ بندر الضحيك إن تطوير المشروع على أهم طريق، وهو طريق الملك خالد سيساعد في تنمية ونهضة العقار بالمنطقة، ويساعد في دفع عجلة التنمية نحو المستقبل، ويساهم في جذب واستقطاب الشركات والمستثمرين إلى المنطقة بشكل عام. وتم استقطاع ١٠٠ ألف متر مربع لمنطقة تعليميه متكاملة، ومن مجموعة كليات على طريق الملك خالد مباشرة وسيتم تطويرها بالكامل،
وترتكز رؤية شركة عنان على تعزيز ريادتها في السوق السعودية عبر تطوير وتوفير حلول مبتكرة وفعالة ذات تكاليف مناسبة لتلبية احتياجات كافة الشرائح المستهدفة في الأسواق المحلية والإقليمية، من خلال توفير حلول اقتصادية ومنتجات متينة ومتنوعة تنسجم مع كافة أغراض البناء والإنشاء، سواء في المشاريع التجارية أو السكنية، كما أن شركة عنان من الشركات الرائدة في السعودية، وتمتلك مخزونًا من المشاريع في مختلف مناطق المملكة، منها الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام والخبر والقصيم، ونفذت الكثير من المشاريع الضخمة والنموذجية التي أصبحت مع مرور الوقت مثالًا يحتذى به وسياسه تنهجها شركات العقار والتطوير الأخرى في مختلف مناطق المملكة.