"عنان العقارية" تبدأ بتطوير وتسويق مخطط الغد السكني التعليمي بالمدينة المنورة

وترتكز رؤية شركة عنان على تعزيز ريادتها في السوق السعودية عبر تطوير وتوفير حلول مبتكرة وفعالة ذات تكاليف مناسبة لتلبية احتياجات كافة الشرائح المستهدفة في الأسواق المحلية والإقليمية، من خلال توفير حلول اقتصادية ومنتجات متينة ومتنوعة تنسجم مع كافة أغراض البناء والإنشاء، سواء في المشاريع التجارية أو السكنية، كما أن شركة عنان من الشركات الرائدة في السعودية، وتمتلك مخزونًا من المشاريع في مختلف مناطق المملكة، منها الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام والخبر والقصيم، ونفذت الكثير من المشاريع الضخمة والنموذجية التي أصبحت مع مرور الوقت مثالًا يحتذى به وسياسه تنهجها شركات العقار والتطوير الأخرى في مختلف مناطق المملكة.