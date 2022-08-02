"وافي": الإنجاز في "معالي عنان" أكثر من 98%.. وتسليم المرحلة الأخيرة خلال أشهر

يُذكر أن "وافي" يقدم التراخيص اللازمة لمشاريع البيع على الخارطة، ويتابع نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز المطورين العقاريين وتأهيلهم لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح "وافي" تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها؛ تعزيزًا للمعروض من الوحدات العقارية، وإسهامًا في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.