طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة وبغداد

واعتبارًا من اليوم، سيتم تشغيل رحلتين مباشرتين أسبوعيًا على المسار الجوي الجديد، يومي السبت والأربعاء، مما يوسّع شبكة الرحلات الجوية التي تنطلق من أحدث مركز عمليات لطيران ناس في مطار المدينة المنورة، بما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس للنمو والتوسع التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.