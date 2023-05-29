"توكل على الله ووقع".. أرامكو السعودية تروي قصة وطن بدأت بعبارة تاريخية وتحولت لـمسيرة خير

وتمثل مدينة وعد الشمال منعطفًا تاريخيًّا لأرامكو السعودية، وعلامة فارقة في استراتيجيتها؛ حيث شغلت أول معمل لإنتاج الغاز غير التقليدي في نوفمبر 2017م، بطاقة تُقَدر بنحو 79 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًّا، من عشر آبار غير تقليدية بالقرب من مدينة طريف في شمال المملكة، لينقل الغاز بشكل أساسي إلى محطة الشركة السعودية للكهرباء البالغة قدرتها واحد غيغا واط في مدينة وعد الشمال.. إلى جانب ذلك، شرعت أرامكو السعودية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها التي تهدف إلى رفع الإنتاج من الغاز غير التقليدي إلى أكثر من 190 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًّا، من خلال أربعة مرافق إضافية للإنتاج.