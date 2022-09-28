"عايد الهرفي" يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

رفع رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار" المتقدمة عايد الهرفي التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.
واعتبر "الهرفي" صدور القرار الملكي دعمًا جديدًا وتجديدًا للثقة الملكية لطاقات الشباب السعودي، ممثلةً في شخص الأمير محمد بن سلمان.
وقال "الهرفي": "لقد أثبت ولي العهد خلال السنوات الماضية كفاءة نادرة، وقدرة عالية على تعزيز التنمية والازدهار في أركان الدولة، من خلال عمله الدؤوب في تنفيذ رؤية 2030 التي أحدثت الفارق في البلاد، وارتقت بالاقتصاد الوطني، وعززت من رفاهية المواطن، ورسمت طريقًا مزدهرًا لمستقبل البلاد، من أجل مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة، والشعب السعودي النبيل في العيش بكنف دولة متطورة وقوية، قادرة على تحقيق الاستدامة في مسار التنمية والازدهار بمختلف المجالات.
ودعا "الهرفي" اللهَ العلي القدير أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير البلاد والعباد، ويسدد خطاه، ويعينه في مهمته الجديدة، وأن يبارك في عمله وجهده، كما دعا الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وتقدمها ورقيها.