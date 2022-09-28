"عايد الهرفي" يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

وقال "الهرفي": "لقد أثبت ولي العهد خلال السنوات الماضية كفاءة نادرة، وقدرة عالية على تعزيز التنمية والازدهار في أركان الدولة، من خلال عمله الدؤوب في تنفيذ رؤية 2030 التي أحدثت الفارق في البلاد، وارتقت بالاقتصاد الوطني، وعززت من رفاهية المواطن، ورسمت طريقًا مزدهرًا لمستقبل البلاد، من أجل مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة، والشعب السعودي النبيل في العيش بكنف دولة متطورة وقوية، قادرة على تحقيق الاستدامة في مسار التنمية والازدهار بمختلف المجالات.