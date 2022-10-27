دون تأشيرة مسبقة.. عمان تُيَسر دخول أراضيها للمقيمين بالسعودية والخليج

سمحت سلطنة عمان لجميع المقيمين في السعودية ودول الخليج، بدخول السلطنة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
ووفقًا لموقع "أريبيان بزنس"؛ فإن المطارات العمانية تَلَقّت توجيهات بالسماح لجميع المقيمين في الخليج ولجميع الجنسيات بدخول البلاد دون الحاجة المسبقة للتأشيرة؛ حيث يمكن الحصول على التأشيرة في المطارات ودفع رسومها عند الوصول.
وجاء في التعميم أنه بناءً على التوجيهات التي تَلَقّتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ فإنه يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية، ولا يُشترط أن يأتي المقيمون في دول الخليج من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها.