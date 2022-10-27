دون تأشيرة مسبقة.. عمان تُيَسر دخول أراضيها للمقيمين بالسعودية والخليج

وجاء في التعميم أنه بناءً على التوجيهات التي تَلَقّتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ فإنه يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية، ولا يُشترط أن يأتي المقيمون في دول الخليج من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها.