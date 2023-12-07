الحكومة الأردنية ودولة الإمارات تعزيان المملكة في حادث سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية

أعربت الحكومة الأردنية، اليوم، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ووفاة طاقمها.