شاهد.. خطوط الطيران العالمية تستخدم الأجواء السعودية الآمنة لتشغيل رحلاتها

وكانت إيران قد بدأت أمس هجومًا على إسرائيل، ردًّا على ضربة إسرائيلية، استهدفت مقرًّا دبلوماسيًّا إيرانيًّا في دمشق قبل أيام، وقتلت ضباطًا بارزًا في الحرس الثوري.