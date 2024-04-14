شاهد.. خطوط الطيران العالمية تستخدم الأجواء السعودية الآمنة لتشغيل رحلاتها

لجأت خطوط الطيران العالمية لاستخدام الأجواء السعودية الآمنة لتشغيل رحلاتها، في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل بالمئات من الصواريخ والطائرات المسيرة.
وكانت إيران قد بدأت أمس هجومًا على إسرائيل، ردًّا على ضربة إسرائيلية، استهدفت مقرًّا دبلوماسيًّا إيرانيًّا في دمشق قبل أيام، وقتلت ضباطًا بارزًا في الحرس الثوري.
وعقب الهجوم أعلنت عدة دول إقليمية إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت؛ وذلك حسب التطورات الميدانية في المنطقة.
وكانت المملكة قد أعربت عن بالغ القلق جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته؛ داعية كل الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
وأكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين؛ لا سيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.