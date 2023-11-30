الجبيل عقب وفاة طالبات الثانوية الأربعة.. حزن يخيم ومطالبات تتفاعل وتشييع الجثامين عصر اليوم

وعلمت "سبق" أن الصلاة على جثامين الفتيات الأربع ستكون عقب صلاة العصر اليوم الخميس بجامع الورثان بالجبيل، حيث من المتوقع أن يشهد التشييع حضور عدد من المسؤولين بمحافظة الجبيل وتعليم الهيئة الملكية.