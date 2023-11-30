الجبيل عقب وفاة طالبات الثانوية الأربعة.. حزن يخيم ومطالبات تتفاعل وتشييع الجثامين عصر اليوم

خيمت حالة من الحزن بالجبيل إثر وفاة 4 طالبات في المرحلة الثانوية عقب حادث مروري وقع لهن مع حافلة نقل مدرسي، مساء أمس الأربعاء أثناء عودتهن من المدرسة.
وعلمت "سبق" أن الصلاة على جثامين الفتيات الأربع ستكون عقب صلاة العصر اليوم الخميس بجامع الورثان بالجبيل، حيث من المتوقع أن يشهد التشييع حضور عدد من المسؤولين بمحافظة الجبيل وتعليم الهيئة الملكية.
من جانبها، نعت إدارة مدرسة البنات السادسة الثانوية بالجبيل طالباتها، وقدمت التعازي لأسرهن.
فيما طالب عدد من سكان حي المطرفية بالجبيل الصناعية بتشديد الرقابة على تقاطعات الحي التي تشكل خطورة على قاطنيه؛ نظرًا لتهور بعض سالكي الطرق داخل الحي وعدم التزامهم بالإشارات الضوئية وأفضلية السير.