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برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يُقرُّ تحديد يوم ٢٧ مارس من كل عام يومًا رسميًّا لمبادرة السعودية الخضراء

قرَّر أن تكون "الهيئة الملكية لمكة والمشاعر" المشرفة على "مركز خادم الحرمين لعلوم الكون" و"ساعة مكة" و"مراصد الأهلَّة"