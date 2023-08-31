قلب وكلى وكبد وبنكرياس.. "زراعات الأمل" تنقذ حياة 13 مواطنًا بينهم 3 أطفال

وأضاف أنه تم إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين من مرض القصور الكبدي النهائي بزراعة كبد له أعادت البهجة والابتسامة على محياه، وتم إنهاء معاناة ثلاثة مواطنين آخرين يبلغون من العمر 24 و54 و58 من مرض القصور الكبدي النهائي؛ وذلك بإجراء عمليات زراعة الكبد لهم، وتم إجراء ست زراعات كلى لثلاثة مواطنين يبلغون من العمر 17 و49 و56 عامًا، وإجراء عمليتي زراعة كلى لمواطنتين أخريين تبلغان من العمر 27 و45 عامًا أعادت لهما الأمل وأنهت معاناتهما مع مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي، بالإضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطن يبلغ من العمر 40 عامًا.