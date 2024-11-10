ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية
"بزشيكان" أشاد بمبادرة المملكة بالدعوة لقمة عربية إسلامية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الدكتور مسعود بزشيكان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشاد الرئيس الإيراني بمبادرة المملكة بالدعوة لقمة متابعة عربية إسلامية مشتركة؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، متمنيًا للقمة النجاح والتوفيق.
كما جرى خلال الاتصال استعراض تطوُّر العلاقات بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها.