ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -
محليات

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

"بزشيكان" أشاد بمبادرة المملكة بالدعوة لقمة عربية إسلامية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الدكتور مسعود بزشيكان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد الرئيس الإيراني بمبادرة المملكة بالدعوة لقمة متابعة عربية إسلامية مشتركة؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، متمنيًا للقمة النجاح والتوفيق.

كما جرى خلال الاتصال استعراض تطوُّر العلاقات بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها.

ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
مسعود بزشكيان
رئيس إيران
صحيفة سبق الالكترونية
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