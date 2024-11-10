ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الدكتور مسعود بزشيكان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.