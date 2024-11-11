"الحقيل" يعلن عن اتفاقيات ومشاريع بأكثر من 180 مليار ريال

شهد افتتاح النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم "سيتي سكيب العالمي" 2024 اليوم في الرياض، إعلان وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، عن إبرام وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الضخمة، التي تتخطى قيمتها الإجمالية 180 مليار ريال.
ويعبر معرض "سيتي سكيب" العالمي في نسخته الثانية عن مستقبل السكن والعقار والاستثمار والابتكار، ويستهدف المعرض من الجمهور مشتري المساكن، والمستفيدين من سكني المستثمرين الأفراد، والفئات المستهدفة (وهم المستثمرون في العقار، والمطورون العقاريون، والمهندسون المعماريون)، إضافة إلى المبدعين والمبتكرين والباحثين عن التعلم والمعرفة ورواد الأعمال الشباب.. وهي فرصة كبيرة لكل هؤلاء في ظل وجود معرض سيتي سكيب العالمي في العاصمة الرياض.
وتحدّث وزير البلديات، في كلمته، عن كون العمل يجري على تطوير القطاع العقاري كمنظومة متكاملة لتحقيق الطموحات من خلال 4 ركائز أساسية.
ولفت إلى أن هذه الدعائم تتمثل في تعزيز المعروض عن طريق بناء قدرات السوق المحلي، واستقطاب كبرى الشركات العالمية في التطوير العقاري؛ فضلًا عن تبني تقنيات البناء المتعددة.
ويشهد معرض "سيتي سكيب" مشاركةَ منصات متعددة تستعرض بها تجارب متميزة بمشاركة خبرات محلية وإقليمية وعالمية؛ مما يعزز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب، إضافة إلى ربط الخبراء والمستثمرين والمطورين بعضهم ببعض من أجل تطوير القطاع ككل.
وفي كلمته، أماط "الحقيل" اللثامَ عن حقيقة أن حجم التمويل العقاري نما خلال الـ6 سنوات الماضية من قرابة الـ200 مليار في 2018 إلى 800 مليار ريال حاليًا.
وقال الوزير أثناء كلمته: إن القطاع العقاري مستمر في النمو بوتيرة متسارعة؛ لافتًا إلى أنه منذ بداية العام الجاري بلغت قيمة الصفقات 630 مليار ريال، في إطار مساعي تحريك القطاع الاقتصادي وتنويعه.
وتحدّث "الحقيل" عن أن المعرض شَهِدَ زيادة كبيرة في عدد المطورين المحليين المشاركين ببلوغهم أكثر من 100 مطور؛ فضلًا عن وصول عدد المطورين الدوليين إلى 69؛ وهو دلالة واضحة على حجم ثقة المستثمرين بالسوق السعودي.
وأضاف: المعرض هو الحدث العقاري الأكبر على مستوى العالم، وله دور كبير في إيجاد بيئة استثمارية عقارية جاذبة تقود إلى بناء مستقبل عقاري مستدام.
واعتبر "الحقيل" أن استضافة المعرض للعام الثاني في المملكة يبرز مركز السعودية كنموذج ريادي على صعيد الابتكار والتطوير العقاري.
وتتميز أجواء المعرض بأنها جاذبة؛ فهناك منصات رئيسية ومتحدثون محليون وإقليميون وعالميون ذوو خبرة في مجال العقار والإسكان والاستثمار والابتكار والتقنية والبيئة والإعلام ومشاهير والاقتصاد وأكثر من ذلك، والجلسات والحوارات ستكون -بلا شك- مثمرة ومتخصصة.