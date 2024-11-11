"الحقيل" يعلن عن اتفاقيات ومشاريع بأكثر من 180 مليار ريال

ويعبر معرض "سيتي سكيب" العالمي في نسخته الثانية عن مستقبل السكن والعقار والاستثمار والابتكار، ويستهدف المعرض من الجمهور مشتري المساكن، والمستفيدين من سكني المستثمرين الأفراد، والفئات المستهدفة (وهم المستثمرون في العقار، والمطورون العقاريون، والمهندسون المعماريون)، إضافة إلى المبدعين والمبتكرين والباحثين عن التعلم والمعرفة ورواد الأعمال الشباب.. وهي فرصة كبيرة لكل هؤلاء في ظل وجود معرض سيتي سكيب العالمي في العاصمة الرياض.