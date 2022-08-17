نائب أمير جازان يشهد مراسم توقيع 3 مذكرات تعاون لـ"تعليم صبيا"

شهد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع إدارة تعليم صبيا ثلاث مذكرات تعاون مع: صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وكلية البترجي الطبية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز، خلال مراسم التوقيع، بما يحظى به التعليم العام وطلاب وطالبات المنطقة وغيرها من مناطق المملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن في المجالات كافة وعلى وجه الخصوص التعليم بشقيه الجامعي والعام.
واطلع أمير المنطقة بالنيابة، على الخطط والعمليات والبرامج التي أعدتها إدارة تعليم صبيا، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والمشروعات الجديدة، وأعمال الصيانة والتشغيل، والتجهيزات المدرسية.
ووجّه بتسخير الإمكانات المتوفرة لدى الإدارة وبذل المزيد من التعاون وتضافر الجهود مع كل الجهات؛ لتحقيق كل ما يسهم في دعم ونجاح انطلاق العام الدراسي الجديد، وانتظام العملية التعليمية.
يُذكر أنه قد مثّل إدارة تعليم صبيا في مراسم التوقيع مديرها عثمان بن محمد مسملي، ومن جانب صندوق "هدف" مدير الفرع بالمنطقة أحمد بن علي مدربا، وعن كلية البترجي عميد الكلية المكلف الدكتور محمد بن مهدي اليامي، وعن الهلال الأحمر مدير الفرع بالمنطقة الدكتور عادل بن عبده عريشي.
وتنص مذكرة التعاون مع صندوق الموارد البشرية على إتاحة الفرصة لطلاب تعليم صبيا، للاستفادة من خدمات بوابة "سُبل"، وتقديم البرامج التدريبية والتطويرية، وعقد ورش عمل مهنية وإرشادية للطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية.
فيما تتضمن مذكرة التعاون مع كلية البترجي تبادل الخبرات، ووضع خطة عمل وتنفيذها، وتفعيل المناسبات الوطنية والأيام العالمية، وإتاحة الخبرات الأكاديمية والمعامل والمختبرات لدعم مشروعات وبحوث الطلبة، وتدريب منسوبي تعليم صبيا وتقديم الرعاية والبرامج التطويرية للطلبة الموهوبين وتوفير المنح لهم بالكلية، ودعم برامج الموهوبين الصيفية ومسارات الصحة والحياة بالثانوية.
وتهدف مذكرة التعاون مع هيئة الهلال الأحمر إلى تأهيل منسوبي تعليم صبيا من الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية بدورات تأهيلية في مجال الإسعافات الأولية، وتبادل الخبرات وتحسين مستوى الأمن والسلامة في المدارس، والاستفادة من مرافق الجانبين، وتطوير الخطط الإسعافية وآليات تدخل الهلال الأحمر في المدارس.
وأعرب مدير تعليم صبيا، عن بالغ شكره ووافر امتنانه لأمير المنطقة بالنيابة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته، ورعايته الكريمة لتوقيع مذكرات التعاون مع هذه الجهات الداعمة للتعليم، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030، مقدرًا المتابعة الدائمة من أمير منطقة جازان ونائبه لسير العملية التعليمية والسعي لإنجاحها.