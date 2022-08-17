نائب أمير جازان يشهد مراسم توقيع 3 مذكرات تعاون لـ"تعليم صبيا"

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز، خلال مراسم التوقيع، بما يحظى به التعليم العام وطلاب وطالبات المنطقة وغيرها من مناطق المملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن في المجالات كافة وعلى وجه الخصوص التعليم بشقيه الجامعي والعام.