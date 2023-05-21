الرياض.. اختتام منافسات هاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي

اُختتمت أمس في مدينة الرياض منافسات هاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، بالتعاون مع مسرعة New Native لبناء نماذج أولية مؤهلة للدخول في الدفعة الأولى من مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي ( GAIA ).
وشارك في الهاكاثون أكثر من 800 شاب وفتاة، قدموا خلاله 82 نموذجًا أوليًا عبر 130 فريقًا، بمتابعة 22 مرشدًا في موقع الحدث، و10 مرشدين عبر الإنترنت.
وحصل الفائز بالمركز الأول بمنافسات الهاكاثون على الانضمام لمسرعة GAIA والحصول على استثمار بقيمة 375 ألف ريال من صندوق شركة نيو نيتف، ومنحة مالية بمبلغ 150 ألف ريال، مقدمة من(NTDP)، بينما حصل الفائزون بالمركز الثاني إلى العشرين على التأهل للانضمام لمسرعة الأعمال "غاية" GAIA، والتأهل للحصول على منحة بقيمة 150,000 ريال، مقدمة من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP).
ويهدف الهاكاثون إلى دعم جميع الفئات التي لديها فكرة أو نموذج أولي في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم وتحويل هذه النماذج إلى شركات ناشئة وزيادة عدد رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر تقديم العديد من الدورات بإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير النموذج الأولي والتأكد من جاهزيته، ومنح المستفيد ميزة تنافسية، وكذلك العمل على تطوير القدرات الناشئة في هذا المجال.