سلال غذائية وتبرعات مالية وتفريج كُرب وبرامج توعوية.. هكذا احتفى البنك العربي الوطني برمضان المبارك هذا العام

ويقول رئيس إدارة المسؤولية المجتمعية في البنك العربي الوطني سعد الحريقي: "أن البنك يسعى في كل عام إلى تعزيز دوره المجتمعي والخيري في شهر رمضان المبارك بروحه وقيمه، من خلال إطلاق المزيد من المبادرات والفعاليات وتنويعها وتعزيز أثرها، منطلقين في ذلك على اعتبارها جزءاً أصيلاً من قيم البنك العربي الوطني وواجباته تجاه المجتمع ومن مسؤولياته والتزاماته بإحداث تغيير إيجابي وفارق حقيقي ومستدام في المجتمع، مع إدراكنا لما يمثله شهر رمضان من فرصة لتعزيز هذا الالتزام، وتعظيم مفاهيم البذل والعطاء وعمل الخير الذي يمتد بأثره ليشمل المجتمع كله، ونحن بدورنا مستمرون في مهمّتنا بعزمٍ وإرادة".