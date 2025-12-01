"التخصصي" ينجح في إنقاذ طرف مريض بجراحة دقيقة اعتمدت على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في تحقيق إنجاز نوعي تمثل في إجراء عملية دقيقة باستئصال ورم في أعلى عظم الفخذ الممتد إلى مفصل الورك الأيسر باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، من خلال تصميم قوالب عظمية مخصّصة ساعدت الفريق الطبي على إزالة الورم بالكامل مع المحافظة على الطرف وتمكين المريض من المشي مباشرة بعد العملية.
واعتمدت هذه العملية على تصميم قوالب ثلاثية الأبعاد مخصّصة بناءً على تصوير إشعاعي عالي الدقة، وهو ما سمح باستئصال الورم مع هوامش آمنة، وتقليل فقدان العظم إلى أدنى حد، قبل أن يتم تركيب مفصل صناعي متطور مكّن المريض من استعادة الحركة بشكل سريع وآمن.
ويأتي هذا النجاح امتدادًا لمسيرة التميز التي حققها المستشفى في الطباعة ثلاثية الأبعاد، إذ تُوِّج التخصصي بجائزة التميز العالمي في إدارة المشاريع التقنية من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع عن مشروع الطباعة ثلاثية الأبعاد، الذي أسهم في رفع دقة التشخيص، وتعزيز كفاءة التدخلات الجراحية، وتقليص الوقت والتكلفة.
ويبرز هذا الإنجاز تفرّد التخصصي بصفته مركزًا رائدًا إقليميًا ودوليًا في مجال جراحات الأورام العظمية المعقدة، مستندًا إلى بنية تحتية متقدمة تشمل مرافق الطباعة ثلاثية الأبعاد، وفِرَقًا طبية متعددة التخصصات تضم جراحة أورام العظام، والأشعة، والأورام الطبية، وعلم الأمراض، والعلاج الطبيعي وغيرها.
وتفتح هذه التقنية الجديدة آفاقًا واسعة لتطبيقها على مرضى آخرين يعانون من أورام في مناطق معقدة من العظام، بما يسهم في تقليل مدة العمليات الجراحية وتمكين المرضى من التعافي بشكل أسرع والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.
يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).