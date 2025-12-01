"التخصصي" ينجح في إنقاذ طرف مريض بجراحة دقيقة اعتمدت على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

ويأتي هذا النجاح امتدادًا لمسيرة التميز التي حققها المستشفى في الطباعة ثلاثية الأبعاد، إذ تُوِّج التخصصي بجائزة التميز العالمي في إدارة المشاريع التقنية من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع عن مشروع الطباعة ثلاثية الأبعاد، الذي أسهم في رفع دقة التشخيص، وتعزيز كفاءة التدخلات الجراحية، وتقليص الوقت والتكلفة.