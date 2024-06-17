بـ 15 خدمة إعلامية.. "شؤون الحرمين" تختتم مشاركتها في مبادرة "ملتقى إعلام الحج"

وحظي جناح الهيئة بزيارة العديد من المسؤولين ونخبة من الإعلاميين المحليين والدوليين، وقد شارك جناح الهيئة بـ 15 خدمة إعلامية، تضمنت العديد من المواد الإعلامية التي تعتمد في مجملها على التقنيات الرقمية، منها أكثر من 10 مواد تحوي جولات افتراضية للمسجد الحرام وعرض 5 أفلام سينمائية وتقديم أكثر من 50 مادة إعلامية وأكثر من 50 رسالة توعوية.