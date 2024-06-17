بـ 15 خدمة إعلامية.. "شؤون الحرمين" تختتم مشاركتها في مبادرة "ملتقى إعلام الحج"

اختتمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، مشاركتها في النسخة الأولى من مبادرة "ملتقى إعلام الحج" الذي نظمته وزارة الإعلام في مكة المكرمة، خلال الفترة من 4 إلى 10 ذي الحجة 1445هـ بشراكة إستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وحظي جناح الهيئة بزيارة العديد من المسؤولين ونخبة من الإعلاميين المحليين والدوليين، وقد شارك جناح الهيئة بـ 15 خدمة إعلامية، تضمنت العديد من المواد الإعلامية التي تعتمد في مجملها على التقنيات الرقمية، منها أكثر من 10 مواد تحوي جولات افتراضية للمسجد الحرام وعرض 5 أفلام سينمائية وتقديم أكثر من 50 مادة إعلامية وأكثر من 50 رسالة توعوية.
وتناولت تلك المواد في مجملها التطورات المتلاحقة والمشاريع والتوسعات الكبرى التي نفذتها الدولة -أيدها الله- في الحرمين الشريفين لخدمة لضيوف الرحمن.