في مركز الرياض للمعارض.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تختتم مشاركتها في مؤتمر "ليب 24" بنسخته الثالثة

وشهدت مشاركة الهيئة استعراض تجربتها في تقنية التشغيل الآلي للعمليات RPA التي تُعرف بالموظف الرقمي، والهادفة لتيسير وتسريع إنجاز خدمات العملاء بأعلى معايير الجودة وأداء عدة مهام في وقتٍ واحدٍ، وبدقة ومرونة عالية، فضلًا عن خطط الهيئة لربط برمجيات الذكاء الاصطناعي بالأدلة الإرشادية وخدمات المساعد الذكي، إضافة إلى عديدٍ من الخدمات الرقمية الأخرى التي تقدمها الهيئة من خلال تطبيقها للأجهزة الذكية (ZATCA) وتطبيق "زكاتي".