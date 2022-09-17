القنصل السعودي بإسطنبول يودع "فتاة حادثة السقوط" للمملكة

ودع القنصل السعودي وأعضاء القنصلية السعودية بإسطنبول طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي وعلى متنها فتاة سعودية، والمتجهة من مدينة إسطنبول التركية إلى أرض الوطن، وذلك بعد سقوطها شهر أغسطس الماضي من نافذة شقة في الطابق التاسع بإسطنبول.
وكان طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي وصلت اليوم لمدينة إسطنبول التركية؛ لنقل الفتاة السعودية بعد تعرُّضها للسقوط من نافذة شقة في الطابق التاسع بإسطنبول، وباشرت إجراءات استكمال نقلها وعلاجها في مستشفيات السعودية، حيث تم نقلها اليوم السبت لأرض الوطن، فيما كان في وداعهم في المطار القائم بالأعمال وأعضاء القنصلية بإسطنبول والذين رافقوهم عند الإخلاء .
وأوضح لـ"سبق" القائم بأعمال القنصلية السعودية بإسطنبول، أحمد محمد عقيل، أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة وزير الخارجية، وحرصهم الدائم على أبناء شعبهم، وصلت طائرة الإخلاء الطبي السعودي لمدينة إسطنبول؛ لنقل الفتاة السعودية إلى أرض الوطن، متمنيًا لها الشفاء العاجل لها.
وكانت الفتاة السعودية (١٤ عامًا) سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع بإسطنبول، وتم نقلها إلى المستشفى، وهي في حالة صحية مستقرة.
وأنقذت عناية الله الفتاة التي توقف سقوطها على الأعمدة في الدور السادس، قبل أن تصل الشرطة والمسعفون الذين قاموا بنقلها إلى المستشفى على الفور.