القنصل السعودي بإسطنبول يودع "فتاة حادثة السقوط" للمملكة

وكان طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي وصلت اليوم لمدينة إسطنبول التركية؛ لنقل الفتاة السعودية بعد تعرُّضها للسقوط من نافذة شقة في الطابق التاسع بإسطنبول، وباشرت إجراءات استكمال نقلها وعلاجها في مستشفيات السعودية، حيث تم نقلها اليوم السبت لأرض الوطن، فيما كان في وداعهم في المطار القائم بالأعمال وأعضاء القنصلية بإسطنبول والذين رافقوهم عند الإخلاء .