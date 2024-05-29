تربوي يقترح تنظيمَ حفلات التخرج الجماعية لطلاب المرحلة الثانوية في الملاعب الرياضية

وفي هذا الإطار اقترح الكاتب المتخصص في الشأن التربوي عبدالحميد بن جابر الحمادي، في حديث اختصّ به "سبق"؛ أنْ تتم معالجة هذا التباين في الاتجاهات بتوحيد حفلات التخرج بالتنسيق ببن إدارات التعليم بالتعاون مع وزارة الرياضة لترتيب حفل التخرج الختامي، ولاسيما لطلاب المرحلة الثانوية، في أحد الملاعب الرياضية في كل منطقة؛ ليتسنّى الإعداد للحفل كمناسبة اجتماعية تعليمية تربوية كبرى تحتوي على فقرات ورسائل موجهة للخريجين تساهم في دعمهم نفسيًّا وأكاديميًّا، وخاصة وهم مقبلون على المرحلة الجامعية.