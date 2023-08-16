البنك المركزي: 15 يومًا لاستقبال المرئيات على "قواعد احتساب معدل النسبة السنوي"

وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من البنك المركزي السعودي لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات التمويلية في قطاع التمويل.