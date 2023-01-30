"استشاري باطنة": مضاعفات جرثومة المعدة قد تصل للأورام السرطانية وهذه أعراضها وطرق العلاج

وأشار الذيابي إلى أن الطعام المالح يسهم في طول بقاء البكتيريا في المعدة؛ مما قد يتسبب في الإصابة بمرض سرطان المعدة؛ لافتًا إلى أن جرثومة المعدة هي بكتيريا، يحملها أكثر من 80% من البالغين بعمر 50 سنة فما دون، وأغلب الأطفال دون عمر 10 سنوات؛ خاصة من سكان الدول النامية، وتزيد احتمالية الإصابة بهذه الجرثومة لعوامل عدة؛ أهمها الازدحام في المسكن، ومشاركة فراش النوم مع الآخرين، والعدد الكبير لأفراد الأسرة، والسكن مع المصابين، وتلوث الغذاء والماء.