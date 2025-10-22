فنادق مجموعة "إيلاف" تُطلق مبادرة توعوية حول سرطان الثدي

أطلقت مجموعة "إيلاف"، الرائدة في مجال الضيافة بالمملكة، مبادرة نوعية لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي بين نزلاء فنادقها وموظفيها والمدعوين للفعالية من أفراد المجتمع، في جميع فنادق جوديان وفنادق مجموعة إيلاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة .
وتأتي مبادرة "إيلاف" في إطار المسؤولية المجتمعية للمجموعة، وحرصها على المشاركة في القضايا التي تهم المجتمع، لا سيما الوعي الصحي ودعم الصحة العامة، بما يتوافق مع استراتيجيتها، ومع مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تشجيع النساء والفتيات على اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة سرطان الثدي، مثل الفحوصات الدورية والفحص الذاتي، وزيادة فرص الكشف المبكر.
وتهدف المبادرة إلى إشراك المجتمع في رفع الوعي بعوامل خطر سرطان الثدي، من خلال المشاركة الفاعلة لموظفي مجموعة "إيلاف" وضيوف فنادقها في تلك المبادرة ذات الأثر الملموس، التي تنطلق بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.
ولجعل الفعالية أكثر تميزًا نظمت مجموعة "إيلاف" في كل فنادق المجموعة، يومًا توعويًا حافلًا بالأنشطة، شمل تقديم مواد علمية واستشارات مباشرة تقدمها طبيبات متخصصات، وتوزع على المشارِكات الورود والهدايا التي تحمل شعار الحملة.
وتُعَدُّ مجموعة إيلاف من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عامًا، وتتميز بإدارة وتشغيل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة؛ تشمل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تقدم من خلالها خدماتٍ تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، كما تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل اعتمادها على معايير الكفاءة والجودة، وارتكازها على كوادر وطنية مدربة وفق أرقى المستويات المهنية.