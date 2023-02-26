عماد العبود يعلن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة "غرفة جدة"

ويمتلك الأستاذ عماد العبود مسيرة طويلة من الإنجازات امتدت على مدى 35 عاما، منها: تأسيس مؤسسة عماد العبود التجارية عام 1985م، ويعد من الأوائل الذين استثمروا في مجال الترفيه والصالات المكيفة في جدة «بحيرة القطار» عام 1985، ومركز الجمجوم عام 1990، كما شغل منصب عضو لجنة المطاعم بالغرفة التجارية في بداية التسعينيات، فيما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة إشبيلية الأولى لتشغيل الفنادق والمنتجعات في المدينة المنورة، والمالك ورئيس مجلس إدارة شركة هديل جدة التجارية وكلاء «تشكي تشيز» منذ أكثر من 25 عاما، كما يشغل منصب عضو مؤسس في مجلس إدارة جمعية الامتياز التجاري، إضافة إلى تملّك 4 وكالات لشركات عالمية أخرى، عطفا على خبرة تمتد لـ35 عاما في مجال الإدارة والسياحة والترفيه والمطاعم والكافيهات.