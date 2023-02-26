عماد العبود يعلن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة "غرفة جدة"

أعلن الأستاذ عماد بن محمد العبود، ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة للدورة الـ23، دعماً لقطاع السياحة والترفيه وتطويره لتحقيق الأهداف والطموحات وفقا لمستهدفات رؤية 2030.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ عماد العبود بقوله: «نسأل الله التوفيق والسداد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتنمية هذا الوطن الطموح، لنصل جميعاً إلى مجتمع حيوي بيئته عامرة واقتصاد مزدهر بإذن الله تعالى».
ويعد العبود من أوائل المستثمرين في مجال الترفيه والسياحة في المملكة عموما منذ أكثر من 3 عقود، انطلاقا من رسالته الهادفة إلى بناء منظومة تبادل للمعلومات والخبرات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الترفيه والسياحة والمطاعم والعلامات ذات حق الامتياز «الفرنشايز»، ورؤيته التي تعمل على تسخير الإمكانات والخبرات لتمكين رواد ورائدات الأعمال وتحفيزهم لتطوير وتنظيم قطاع السياحة والترفيه والمطاعم والكافيهات.
كما يهدف عماد العبود، من خلال ترشحه لانتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة جدة إلى وضع خطط لزيادة فرص العمل لأبناء مدينة جدة، عن طريق إنشاء المزيد من مرافق الضيافة وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وتطوير الفعاليات والمهرجانات لجذب السياح لعروس البحر الأحمر، والمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية، ووضع الحلول المبتكرة لدعم مشتركي الغرفة في تطوير أعمالهم وإيجاد طرق للتعامل مع العوائق والصعوبات.
ويمتلك الأستاذ عماد العبود مسيرة طويلة من الإنجازات امتدت على مدى 35 عاما، منها: تأسيس مؤسسة عماد العبود التجارية عام 1985م، ويعد من الأوائل الذين استثمروا في مجال الترفيه والصالات المكيفة في جدة «بحيرة القطار» عام 1985، ومركز الجمجوم عام 1990، كما شغل منصب عضو لجنة المطاعم بالغرفة التجارية في بداية التسعينيات، فيما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة إشبيلية الأولى لتشغيل الفنادق والمنتجعات في المدينة المنورة، والمالك ورئيس مجلس إدارة شركة هديل جدة التجارية وكلاء «تشكي تشيز» منذ أكثر من 25 عاما، كما يشغل منصب عضو مؤسس في مجلس إدارة جمعية الامتياز التجاري، إضافة إلى تملّك 4 وكالات لشركات عالمية أخرى، عطفا على خبرة تمتد لـ35 عاما في مجال الإدارة والسياحة والترفيه والمطاعم والكافيهات.
ومن أبرز المشاريع: افتتاح متنزه ومطعم بحيرة القطار عام 1985، ومتنزه السنابل والسندباد على كورنيش مدينة جدة، الاستثمار في مراكز الترفيه العائلي المكيفة، وكان في مركز الجمجوم التجاري بجدة عام 1990، الحصول على وكالة مراكز بول وينكلز الترفيهية الأمريكية عام 1995، ووكالة مطعم تمبل ويد للوجبات المكسيكية والأمريكية عام 1996، ووكالة «تشكي تشيز» الأمريكية عام 1997، ووكالة شركة مطاعم «جوز كراب شاك» الأمريكية للمأكولات البحرية عام 2015، ووكالة شركة مطاعم «باها فريش» الأمريكية المتخصصة في المأكولات المكسيكية، ووكالة شركة «هاوس أوف كب كيك» الأمريكية عام 2017، وتملّك محلات «نستلة تول هاوس كافيه» عام 2012، وتملّك كافيهات «كوفي كونيكت».
وسيقام الحفل الانتخابي الساعة 8:00 مساء اليوم (الأحد) في فندق هيلتون جدة، فيما سيبدأ التصويت يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 فبراير 2023 الساعة 8:00 صباحا ويستمر حتى انتهائه يوم الخميس القادم الموافق 2 مارس 2023 الساعة 8:00 مساء، وسيكون التصويت إلكترونيا على مدار 24 ساعة، بحيث يستطيع الناخب أو الناخبة الإدلاء بأصواتهم عبر الرابط التالي: https://voting.mc.gov.sa عبر الخطوات التالية: إدخال رقم السجل التجاري ورقم الهوية، ثم إدخال رقم التحقق المرسل على الهاتف، ثم اختيار المرشح رقم «24» عماد العبود.