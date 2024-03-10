الفلكي الثقفي: ولادة الهلال تمت ظهر اليوم فلكيًّا.. ونتوقع غدًا أول رمضان

وأكد في تصريح لـ"سبق" أن الحساب الفلكي يتفق مع رؤية ثبوت هلال شهر رمضان المبارك، وإمكانية رؤيته وسط السعودية ممكنة، وكذلك -حسب أفق مكة المكرمة- ممكنة بالتلسكوب؛ مشيرًا إلى أن القمر يغيب اليوم الأحد بعد 13 دقيقة، بعد غروب الشمس، وعمره 6 ساعات و22 دقيقة، وبعده عن الشمس 3.4 درجة.