الفلكي الثقفي: ولادة الهلال تمت ظهر اليوم فلكيًّا.. ونتوقع غدًا أول رمضان

قال الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير رصد الأهلة: إن ولادة هلال شهر رمضان المبارك تمت الساعة 12 ظهر اليوم الأحد؛ وذلك حسب المعطيات الفلكية لمنازل القمر الأخيرة لشهر شعبان.
وأكد في تصريح لـ"سبق" أن الحساب الفلكي يتفق مع رؤية ثبوت هلال شهر رمضان المبارك، وإمكانية رؤيته وسط السعودية ممكنة، وكذلك -حسب أفق مكة المكرمة- ممكنة بالتلسكوب؛ مشيرًا إلى أن القمر يغيب اليوم الأحد بعد 13 دقيقة، بعد غروب الشمس، وعمره 6 ساعات و22 دقيقة، وبعده عن الشمس 3.4 درجة.
وأضاف الفلكي "الثقفي": نظرًا لقرب الهلال من شفق الشمس قد تصعب رؤيته في بعض المراصد في مثل هذه الحالات سوى المراصد الصحراوية، وهي المنطقة الوسطى، باعتبارها الأنسب، ومن المؤكد رؤية هلال رمضان بالتلسكوب في مرصدي "تمير وسدير" كونهما مؤهلين وأيهما يسبق الآخر.
واختتم الفلكي "الثقفي" تصريحه بتوقعه -بعد مشيئة الله تعالى- أن يوم غد الاثنين 1/ 9/ 1445هـ، هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام، مقدمًا التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وللأسرة المالكة وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.