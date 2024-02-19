"استطلاع".. طرح 1186 مشروع وثيقة نظامية لـ 94 جهة حكومية في 3 أعوام

وأظهرت إحصائيات المشروعات المطروحة عبر المنصة خلال المدة من يناير 2021م إلى نهاية 2023م، أن أبرز القطاعات التي توزّعت عليها مشروعات الوثائق النظامية، هي: 251 مشروعاً في قطاع الصحة، و158 مشروعاً لقطاع التجارة والاستثمار، و17 مشروعاً لقطاع التعليم والعلوم، و30 مشروعاً لقطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان، و53 مشروعاً لقطاع العمل والرعاية الاجتماعية، و146 مشروعاً لقطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، و19 مشروعاً لقطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية، و105 مشروعات لقطاع المال والرقابة، و5 مشروعات لقطاع الشباب والرياضة، و20 مشروعاً لقطاع الإعلام والنشر، و109 مشروعات لقطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، و45 مشروعاً لقطاع السياحة والآثار، و128 مشروعاً لقطاع المواصلات والاتصالات، إضافةً إلى 79 مشروعاً لقطاع الطاقة والتعدين، و17 مشروعاً لقطاع الحج والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومشروعان في قطاع الخدمة العسكرية، ومشروع في قطاع الهيئات الملكية.