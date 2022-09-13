مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة وشركة IBM يستثمران الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الكربون وإدارته في المملكة

وأوضح المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، أن هذه الاتفاقية مع شركة IBM ستسهم في إيجاد فرص للتطور والنمو في الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تطوير حلول مبتكرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات المشتركة والفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي لدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.