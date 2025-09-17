مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة ينظم لقاءً بعنوان "مسار العطور"

وتناول اللقاء عدة محاور، من أبرزها جلسات دعم الأعمال، شملت جلسات فردية لتحليل فكرة واحتياج المشروع وتوجيه رواد الأعمال إلى البرامج والخدمات المناسبة لهم، إضافة إلى جلسات استشارية وإرشادية في مجالات المبيعات والتسويق، والاستثمار، ودراسة الجدوى، والتصنيع، إلى جانب عرض لاشتراطات إدراج العطور ومنتجات التجميل بالهيئة العامة للغذاء والدواء.