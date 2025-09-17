مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة ينظم لقاءً بعنوان "مسار العطور"

نظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة أمس، لقاءً بعنوان "مسار العطور"، بمشاركة عدد من المختصين، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز استدامة أعمال رواد الأعمال والمنشآت.
وتناول اللقاء عدة محاور، من أبرزها جلسات دعم الأعمال، شملت جلسات فردية لتحليل فكرة واحتياج المشروع وتوجيه رواد الأعمال إلى البرامج والخدمات المناسبة لهم، إضافة إلى جلسات استشارية وإرشادية في مجالات المبيعات والتسويق، والاستثمار، ودراسة الجدوى، والتصنيع، إلى جانب عرض لاشتراطات إدراج العطور ومنتجات التجميل بالهيئة العامة للغذاء والدواء.