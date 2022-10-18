شركة الفضاء القمرية المالية "سكاي باند لخدمات المدفوعات" تطلق هويتها الجديدة "نامي" في السوق السعودي

شهدت الأيام الماضية تدشين الهوية الجديدة لشركة "نامي" المتخصصة في التقنية المالية "شركة الفضاء القمرية المالية/ سكاي باند" (https://namipay.com.sa/) ، والتي زاولت أعمالها في السوق السعودي منذ العام 2020م بعد أن حصلت على التراخيص الرسمية اللازمة من البنك المركزي السعودي، حيث تسعى الشركة بهويتها الجديدة إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المالية المقدمة للقطاع المالي والقطاعات الأخرى التي تحتاج لتلك الخدمات، ولتسهم في تحقيق أهداف أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030: "برنامج تطوير القطاع المالي" الذي يشهد تقدّماً ملحوظاً في تحقيق أهدافه، وسوف تعمل "نامي" على دعم هذا القطاع عبر تقديم حلول وتقنيات جديدة متطورة لخلق تجربة مميزة أمام كافة المتعاملين في هذا القطاع الذي يشمل كافة أفراد المجتمع، وقد تزامن تدشين الهوية حصول "نامي" على الموافقة لتكون أول مزوّد في المملكة لتقديم خدمة الإيصال الإلكتروني المرخص من المدفوعات السعودية.