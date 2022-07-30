"الحج" تتيح تصميم برنامج الرحلة لمعتمري الخارج إلكترونيًّا

وأضافت: كما يمكن للمعتمرين زيارة إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المعتمدة في بلدانهم؛ لشراء باقة الخدمات واستكمال متطلبات إصدار التأشيرات، وحجز مواعيد العمرة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة، وتتيح الوزارة التعرف على قائمة الوكلاء المعتمدين عبر الرابط: https://eservices.haj.gov.sa/eservices3/pages/VisaInquiry/SearchVisa.xhtml?dswid=-4283