كفيل يتقاضى راتباً من مكفوله.. كواليس "صناعية السيارات".. تلاعب أسعار والعميل ضحية!

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أعلنت في وقت سابق، 15 مهنة تتطلب الترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بصيانة السيارات، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2023، وتشمل تلك المهن "فني الرديترات، مركب زجاج المركبات، ميكانيكي السيارات، فني خراطة المحركات، فني فحص السيارات، فني صيانة المركبات الخفيفة، كهربائي السيارات، ميكانيكي الفرامل، حداد ترميم هياكل المركبات، منجد المركبات، سمكري أجسام المركبات، ميكانيكي مكيّف المركبات، عامل العزل الحراري، دهان مركبات، مشحم ومزيّت السيارات".